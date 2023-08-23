В Орловской области для ребят из ЛНР организовали творческую и спортивную программу отдыха
Детей навестил губернатор Андрей Клычков.
91 ребенок из Троицкого района ЛНР сейчас отдыхает в лагере "Лесная поляна". Продолжается смена "Маленькие герои большой страны". Детей навестил губернатор Андрей Клычков. Глава региона ознакомился с условиями проживания ребят.
Занятия на каждый день прописаны: это спорт, творчество, знакомство с литературной и исторической Орловщиной. Все смены с патриотическим уклоном.