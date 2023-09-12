Главная » Новости



15:00, 12 сентября 2023 года Донецкие дети оценили гостеприимство орловского края В лагере "Лесная поляна" начала работу пятая смена.





196 детей из Донецкой Народной Республики приехали на трехнедельный отдых в Орловскую область. В лагере "Лесная поляна" открыла свою работу пятая смена. Она направлена на патриотическое воспитание и носит название "Дорогами поколений".



Ребят ждут экскурсии, посещение достопримечательностей Орловщины и другие увлекательные мероприятия. Дети смогут научиться игре на гитаре, искусству фотографии и танца, позаниматься спортом.



Для "Лесной поляны" это первый опыт открытия осенней смены, но на это работа не заканчивается. Совсем скоро на Орловщину приедут больше ста ребята из Луганска.





Александра Бахтина



