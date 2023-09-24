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0:38, 24 сентября 2023 года

В "Орелоблэнерго" подтвердили информацию о причинах отключения света в Орле

Виной всему стало ДТП.

Фото: Ольга Супонева

В Орле 23 сентября частично отключилось электроснабжение в трех районах: Железнодорожном, Северном и Советском. Отключение произошло в 21.40. Об этом корреспонденту сайта "Вести-Орел" сообщили в пресс-службе мэрии Орла.

Позже появилась информация о том, что причиной отключения электроэнергии могло стать дорожно-транспортное происшествие на Болховском шоссе. На место происшествия отправился корреспондент ГТРК "Орел" Всеволод Трифонов.

Информацию о причинах отключения подтвердили в "Орелоблэнерго". Наш корреспондент Всеволод Трифонов выяснил, что за рулем авто находился нетрезвый водитель, который спешил к своей возлюбленной и не справился с управлением, в результате чего он врезался в световую опору. По предварительным данным, никто не пострадал. После освидетельствования на состояние алкогольного опьянения подтвердилось наличие алкоголя в крови у водителя.

Как стало известно корреспонденту сайта "Вести-Орел", в результате столкновения орловца со световой опорой произошел обрыв ВЭЛ, который коснулся двух линий 110 Квт, после чего произошел кратковременный скачок напряжения. Потребители были отключены частично в Советском районе, в также в Северном и Железнодорожном. Напряжение было восстановлено в течение 25 минут.

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Сергей Силаев
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