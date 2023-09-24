Часть Орла осталась без света 23 сентября

Отключение электроэнергии произошло в 21.40. В результате кратковременного скачка напряжения частично были отключены дома в Советском, Северном и Железнодорожном районах Орла, сообщили сайту "Вести-Орел" в пресс-службе мэрии Орла.
Возможная причина отключения электроэнергии - ДТП на Болховском шоссе. По информации корреспондента ГТРК "Орел" Всеволода Трифонова, который работает на месте аварии, водитель находился в нетрезвом состоянии и спешил к возлюбленной. По предварительным данным, пострадавших нет, серьезно повреждена линия электропередач.
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