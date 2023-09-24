Причиной отключения электроэнергии в Орле стало ДТП на Болховском шоссе
На устранение неполадок понадобится несколько часов.
Корреспондент ГТРК "Орел" Всеволод Трифонов отправился на место ДТП на Болховском шоссе.
– Мы нашли причину, по которой отключился свет сегодня - это авария на Болховском шоссе. По предварительным данным, 6-7 часов понадобится на то, чтобы устранить неполадки, - рассказал Всеволод Трифонов.
Водитель прошел освидетельствование, подтвердилось то, что он был в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, отключение электроэнергии произошло в 21.40 23 сентября. В результате кратковременного скачка напряжения частично были отключены дома в Советском, Северном и Железнодорожном районах Орла.