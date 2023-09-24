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23:04, 23 сентября 2023 года Причиной отключения электроэнергии в Орле стало ДТП на Болховском шоссе На устранение неполадок понадобится несколько часов.





Корреспондент ГТРК "Орел" Всеволод Трифонов отправился на место ДТП на Болховском шоссе.



– Мы нашли причину, по которой отключился свет сегодня - это авария на Болховском шоссе. По предварительным данным, 6-7 часов понадобится на то, чтобы устранить неполадки, - рассказал Всеволод Трифонов.



Водитель прошел освидетельствование, подтвердилось то, что он был в состоянии алкогольного опьянения.



Напомним, отключение электроэнергии произошло в 21.40 23 сентября. В результате кратковременного скачка напряжения частично были отключены дома в Советском, Северном и Железнодорожном районах Орла.



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Сергей Силаев



