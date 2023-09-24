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23:04, 23 сентября 2023 года

Причиной отключения электроэнергии в Орле стало ДТП на Болховском шоссе

На устранение неполадок понадобится несколько часов.


Корреспондент ГТРК "Орел" Всеволод Трифонов отправился на место ДТП на Болховском шоссе.

Мы нашли причину, по которой отключился свет сегодня - это авария на Болховском шоссе. По предварительным данным, 6-7 часов понадобится на то, чтобы устранить неполадки, - рассказал Всеволод Трифонов.

Водитель прошел освидетельствование, подтвердилось то, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, отключение электроэнергии произошло в 21.40 23 сентября. В результате кратковременного скачка напряжения частично были отключены дома в Советском, Северном и Железнодорожном районах Орла.

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Сергей Силаев
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