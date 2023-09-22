Орловские многодетные семьи смогут выбрать между бесплатной землей и деньгами
Изменения в законопроект приняли на сессии облсовета.
Фото: Мария Семак
На сентябрьской сессии Орловского областного совета народных депутатов парламентарии приняли изменения в закон о мерах поддержки многодетных семей. Так, теперь вместо предоставления участка земли под строительство можно получить выплату в размере 150 тысяч рублей, однако делаться это будет с согласия семей. Денежные средства, которые можно потратить только на решение жилищного вопроса, являются альтернативой земельному участку.
Отметим, что сейчас в регионе в очереди на получение земли стоит более 1200 семей. Деньги будут выделяться из областного бюджета. На 2024 год предварительно на эти цели выделено более 185 миллионов рублей. Документ рассмотрели и приняли сразу в двух чтениях.
Ранее были утверждены поправки в бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Также параламентарии утвердили Евгения Лыкина на должность бизнес-омбудсмена.