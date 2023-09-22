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11:15, 22 сентября 2023 года

На сентябрьской сессии Орловского облсовета утвердили поправки в бюджет

Заседание проходит в здании областной администрации.

Фото: Мария Семак

На 24-й сессии Орловского областного совета народных депутатов 22 сентября парламентарии рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет на 2023 год и плановый период 24-2025 годов. Поправки в основной финансовый документ утвердили во втором чтении и окончательной редакции.

Рост доходов областного бюджета превысил два миллиарда рублей, а рост бюджетных расходов – пять миллиардов. Около двух миллиардов рублей будет направлено на оплату труда, почти миллиард поступит в сферу образования. Предусмотрены и меры соцподдержки семьям мобилизованных граждан - более 120 миллионов. Об этом депутатам сообщила руководитель регионального департамента финансов Елена Сапожникова.

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Максим Шилов
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