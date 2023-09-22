Стартовала 24-я сессия Орловского облсовета

В здании областной администрации 22 сентября началось 24-е заседание Орловского областного совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов.
В списке вопросов изменения в главный финансовый документ года – проект бюджета на 2024-2025 годы, обеспечение многодетных семей участками земли. Парламентарии планируют предложить на выбор землю или деньги. Также будет рассмотрен вопрос обеспечения кадрами учреждения здравоохранения региона.
Двадцать четвертое заседание Орловского облсовета началось поздравления юбиляров. Главному врачу областной клинической больницы Вадиму Мурадяну исполнилось 60 лет.