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10:29, 22 сентября 2023 года

Стартовала 24-я сессия Орловского облсовета

В повестке дня почти 50 вопросов.

Фото: Мария Семак

В здании областной администрации 22 сентября началось 24-е заседание Орловского областного совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов.

В списке вопросов изменения в главный финансовый документ года – проект бюджета на 2024-2025 годы, обеспечение многодетных семей участками земли. Парламентарии планируют предложить на выбор землю или деньги. Также будет рассмотрен вопрос обеспечения кадрами учреждения здравоохранения региона.

Двадцать четвертое заседание Орловского облсовета началось поздравления юбиляров. Главному врачу областной клинической больницы Вадиму Мурадяну исполнилось 60 лет.


Мария Семак
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