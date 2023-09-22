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10:35, 22 сентября 2023 года Евгений Лыкин утвержден на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области Это произошло на 24-й сессии Орловского облсовета.



Фото из архива

Заседание проходит в здании областной администрации 22 сентября. В повестке дня почти 50 вопросов.



Как отмечалось на сессии облсовета, находясь на этом посту Евгений Лыкин обеспечил системный подход по работе с обращениями представителей малого и среднего бизнеса. Созданы благоприятные условия для развития предпринимательства в регионе.



Кандидатура Евгения Лыкина поддержана губернатором Андреем Клычковым и на федеральном уровне. Депутаты облсовета большинством голосов утвердили его в должности омбудсмена на новый срок полномочий.



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Максим Шилов



