Евгений Лыкин утвержден на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области
Это произошло на 24-й сессии Орловского облсовета.
Фото из архива
Заседание проходит в здании областной администрации 22 сентября. В повестке дня почти 50 вопросов.
Как отмечалось на сессии облсовета, находясь на этом посту Евгений Лыкин обеспечил системный подход по работе с обращениями представителей малого и среднего бизнеса. Созданы благоприятные условия для развития предпринимательства в регионе.
Кандидатура Евгения Лыкина поддержана губернатором Андреем Клычковым и на федеральном уровне. Депутаты облсовета большинством голосов утвердили его в должности омбудсмена на новый срок полномочий.