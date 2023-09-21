В Орловской области обезврежено два беспилотника

БПЛА пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса.
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Ночью, 21 сентября, на территории Орловской области было обезврежено два беспилотных летательных аппарата, которые пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет, сообщилгубернатор Андрей Клычков в телеграм-канале.
– Сотрудниками правоохранительного блока проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем, - написал Клычков.
Напомним, минувшей ночью, 20 сентября, на территории Орловской области также были пресечены попытки атак двух беспилотных летательных аппаратов. Глава региона Андрей Клычков тогда сообщил об отсутствии повреждений и пострадавших.