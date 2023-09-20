Над Орловской областью уничтожены два беспилотника
Сработала система ПВО.
Фото: архив "Вести-Орел"
По сообщениюМинобороны РФ, 19 сентября около девяти часов вечера была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
"Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над Белгородской и Орловской областями", – сообщили в оборонном ведомстве.
Около 22:30 еще один БПЛА самолетного типа уничтожен над Орловщиной.