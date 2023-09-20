Губернатор Орловской области сообщил об отсутствии пострадавших и повреждений после атак БПЛА

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1:24, 20 сентября 2023 года
Губернатор Орловской области сообщил об отсутствии пострадавших и повреждений после атак БПЛААндрей Клычков прокомментировал случившееся.
Фото: архив "Вести-Орел"
Вечером 19 сентября силами ПВО над Орловской областью были сбиты два украинских БПЛА самолетного типа. Губернатор Андрей Клычков сообщил об отсутствии пострадавших и повреждений инфраструктуры.
Также минувшим вечером два беспилотника уничтожили над Белгородской областью.
"Проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения региона, ситуация находится под контролем", – заявил глава региона.
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