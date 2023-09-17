Беспилотник ВСУ пытался атаковать промышленный объект в Орле
Летательный аппарат упал в Железнодорожном районе.
17 сентября в 3.50 беспилотник ВСУ пытался атаковать Орловскую область. Падение БПЛА пришлось на местный промышленный объект в Железнодорожном районе. Повреждение получил один из резервуаров с топливом, возгорание потушили. Пострадавших нет.
Ситуацию прокомментировалгубернатор Андрей Клычков:Сегодня примерно в 3:50 на территории города Орла произошло падение беспилотного летательного аппарата. Он упал на нежилой объект в Железнодорожном районе. Место происшествия оцеплено, специальные службы проводят необходимые мероприятия"
Минувшей ночью БПЛА помимо Орла, пытались атаковать Тульскую, Воронежскую и Московскую области.