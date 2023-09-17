Клычков: возгорание резервуара с топливом после падения БПЛА в Орле устранено
Пострадавших нет.
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В Железнодорожном районе Орла упал беспилотный летательный аппарат 17 сентября в 03.50. На месте работали оперативные службы. Горел резервуар с топливом на территории промышленного объекта, сообщил глава региона в телеграм-канале.
Как уточнилАндрей Клычков, сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося, на месте инцидента работают, в том числе оперативно-следственные группы. Пожар потушен, ситуация находится под полным контролем, написал губернатор.