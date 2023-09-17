Губернатор Андрей Клычков прокомментировал падение беспилотника в Орле

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10:01, 17 сентября 2023 года
Губернатор Андрей Клычков прокомментировал падение беспилотника в ОрлеИнцидент произошел в Железнодорожном районе.
Фото: архив "Вести-Орел"
Беспилотный летательный аппарат упал 17 сентября в 3.50 на нежилое здание в Железнодорожном районе, пострадавших нет. Андрей Клычков прокомментировал ситуацию.
- По поводу инцидента, произошедшего в 3:50, дополнительно хочу сообщить, что открытое горение резервуара с топливом на территории промышленного объекта Железнодорожного района города Орла уже полностью устранено, пострадавших нет, на территории работают все экстренные службы, в том числе оперативно-следственные группы, устанавливающие обстоятельства случившегося. Ситуация находится под полным контролем, - прокомментировал губернатор Андрей Клычков в социальных сетях.
Александра Бахтина