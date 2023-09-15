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19:00, 15 сентября 2023 года Журналист ГТРК "Орел" стала лауреатом всероссийского конкурса Медиафорум "Опережающие время. Люди науки" прошел в Челябинске.



Фото: Ирина Мельникова

В Челябинске завершился первый всероссийский медиафорум "Опережающие время. Люди науки". Организаторами выступили правительство Челябинской области, ВГТРК И ГТРК "Южный Урал".



В финал пробились три журналиста ГТРК "Орел": Ирина Мельникова, Анна Вайсергисер и Елена Литинская. Ирине Мельниковой удалось стать лауреатом с информационным радиоматериалом под названием «Сорт Яблок "День Победы».



Ранее созданный на Орловщине сорт яблок "День Победы" был внесен в Госресстр. Ученый Евгений Седов потратил на работу над эти вкусом 27 лет.





Сергей Силаев



