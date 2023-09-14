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15:00, 14 сентября 2023 года

Журналисты ГТРК "Орел" вышли в финал всероссийского конкурса

Первый медиафорум "Опережающие время. Люди науки" проходит в Челябинске.

Фото: союз журналистов Челябинской области

Челябинск принимает первый всероссийский медиафорум "Опережающие время. Люди науки". Он будет проходить ближайшие два дня. На площадке собрались эксперты: представители научного и образовательного сообществ, органов власти и промышленных предприятий, медиаменеджеры и журналисты, освещающие тему технологий. Они обсудят достижения и разработки российских ученых, а также практики внедрения новых технологий в промышленности, агропроизводстве и медицине, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Организаторами медиафорума являются правительство Челябинской области, ВГТРК И ГТРК "Южный Урал". Мероприятие открыли губернатор Челябинской области Алексей Текслер и заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента Всероссийской государственной телерадиокомпании Рифат Сабитов. В нем участвуют представители 60 регионов страны.

Журналисты ГТРК "Орел" Ирина Мельникова, Анна Вайсергисер и Елена Литинская вышли в финал конкурса.


Сергей Силаев
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