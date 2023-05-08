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16:00, 8 мая 2023 года Созданный на Орловщине сорт яблок "День Победы" внесен в Госреестр Российский и советский ученый Евгений Седов потратил на работу над этим вкусом 27 лет.





Академик РАН Евгений Седов много трудился над выведением особого сорта яблок – "День Победы". На эту работу во Всероссийском научно-исследовательском институте селекции плодовых культур потратили 27 лет. Сорт уже внесен в Госреестр, теперь его можно культивировать в промышленных садах. Сорт отличается тем, что имеет иммунитет к парше. Вкус – кисло-сладкий.



В прошлом году 100 деревьев высадили на участке производственного испытания. Перезимовали они успешно. Первые плоды дадут лишь лет через пять.



Название сорту – не случайное. Академик Седов помнит и начало войны, и ее последний день.





Татьяна Тимохина



