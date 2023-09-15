Депутат Госдумы Ольга Пилипенко пожелала успехов Андрею Клычкову на посту губернатора
Парламентарий записала видеообращение.
Андрей Клычков вступил в должность губернатора 15 сентября 2023 года. Он будет главой региона еще пять лет.
– Желаю ему успехов на благо нашей Орловской области, на благо нашей большой Родины. Предстоит большая работа, достигнутые успехи, которые сегодня уже есть в Орловской области, являются показателем успешной работы Андрея Евгеньевича за прошедший период. Предстоит еще больше проработать инвестиционную политику, создание новых предприятий. Желаю успехов, желаю здоровья и мира, - сказалаОльга Пилипенко.
Ранее с вступлением в должность Клычкова поздравил и сенатор Василий Иконников.