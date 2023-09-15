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15:00, 15 сентября 2023 года

Депутат Госдумы Ольга Пилипенко пожелала успехов Андрею Клычкову на посту губернатора

Парламентарий записала видеообращение.


Андрей Клычков вступил в должность губернатора 15 сентября 2023 года. Он будет главой региона еще пять лет.

Желаю ему успехов на благо нашей Орловской области, на благо нашей большой Родины. Предстоит большая работа, достигнутые успехи, которые сегодня уже есть в Орловской области, являются показателем успешной работы Андрея Евгеньевича за прошедший период. Предстоит еще больше проработать инвестиционную политику, создание новых предприятий. Желаю успехов, желаю здоровья и мира, - сказала Ольга Пилипенко.

Ранее с вступлением в должность Клычкова поздравил и сенатор Василий Иконников.




Сергей Силаев
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