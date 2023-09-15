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14:21, 15 сентября 2023 года Сенатор Василий Иконников поздравил Андрея Клычкова с вступлением в должность губернатора Торжественная церемония состоялась 15 сентября.



Видео: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Сенатор Российской Федерации Василий Иконников записал видеообращение. Губернатор вступил в должность в пятницу, 15 сентября.



– Это его победа, победа, прежде всего, на выборах, это поддержка населения его курса, который он проводил последние 6 лет и это мандат доверия населения Орловской области на продолжение социально-экономического курса на благо каждого орловца, на благо нашей Орловщины, - сказал Иконников.



Глава региона переизбран на пятилетний срок. Андрей Клычков набрал на выборах губернатора 82,09%.





Сергей Силаев



