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12:17, 15 сентября 2023 года Андрей Клычков официально вступил в должность губернатора Орловской области Церемония проходит в эти минуты.



Фото: скриншот трансляции

15 сентября Андрей Клычков официально вступил в должность губернатора Орловской области. На минувших выборах глава региона был переизбран на пятилетний срок. Андрей Клычков получил удостоверение об избрании и принес присягу на верность народу, Конституции РФ, уставу Орловской области.



Главу региона уже поздравили полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, митрополит Орловский и Болховский Тихон. В качестве благословения владыка подарил губернатору икону.



Напомним, что Андрей Клычков победил на выборах с результатом в 82,09%. В течение месяца будет сформировано правительство региона.





Артем Ежаков



