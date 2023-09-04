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9:30, 4 сентября 2023 года

Фестиваль "Тургеневский бережок" в Орле посетили 12 тысяч человек

Мероприятие прошло 3 сентября.

Фото: соцсети Андрея Клычкова

Шестой ежегодный литературно-гастрономический фестиваль "Тургеневский бережок" прошел на аллее Славы перед городским парком. Местные производители представили различную продукцию: сыры, мясные деликатесы, напитки, мед, чай и сладости.

Разнообразные блюда русской кухни готовили известные повара Илья Лазерсон и Александр Журкин. Свиной язык в луковом варенье вместе с шеф-поварами готовил и губернатор Андрей Клычков.

В рамках гран-при гастрономический бренд "Орловский хлеб" выиграла продукция из Малоархангельска. На фестивале выбрали и лучший мед – победителем регионального конкурса стало хозяйство Сергея Зайцева.


 


 



Сергей Силаев
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