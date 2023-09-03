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15:21, 3 сентября 2023 года

Гран-при конкурса "Гастрономический бренд "Орловский хлеб" выиграла продукция из Малоархангельска

Итоги подвели на гастрономическом фестивале "Тургеневский бережок".

Фото: Ирина Костина

В рамках литературно-гастрономического фестиваля "Тургеневский бережок" подвели итоги конкурса "Гастрономический бренд "Орловский хлеб". Гран-при за максимально близкое повторение старорусского орловского хлеба отдали ООО "Малоархангельский хлеб". Как сообщили в мэрии Орла, также участвовали предприятия "Единство", "Орловский Хлебокомбинат", "Колпнянский хлебозавод", "Дмитровские продукты".

Победителей выбрало жюри во главе с шеф-поваром Ильей Лазерсоном. Конкурсанты представили выпечку по рецептуре орловского хлеба с собственными вариациями приготовления. Первое место досталось "Дмитровским продуктам", второе занял "Орловский хлебокомбинат", третьим стало мценское "Единство".


Артем Ежаков
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