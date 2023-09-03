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12:35, 3 сентября 2023 года

На фестивале "Тургеневский бережок" возродили старинный орловский рецепт

Свиной язык в луковом варенье приготовили шеф-повара Илья Лазерсон и Александр Журкин, а также губернатор Андрей Клычков.

Фото: мэрия Орла

На аллее Славы перед входом в городской парк Орла до 19:00 продолжается гастрономический фестиваль "Тургеневский бережок" (0+). Шеф-повара Илья Лазерсон и Александр Журкин, а также губернатор Андрей Клычков приготовили свиной язык в луковом варенье. Это старинный орловский рецепт, найденный в библиотеке.


Как сообщили в мэрии Орла, приготовили 400 порций. Их раздали гостям для дегустации.


Артем Ежаков
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