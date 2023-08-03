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10:00, 3 августа 2023 года

Орловский юрист, собиравшийся работать на террористическую организацию, взят под стражу на два месяца

Такой вердикт вынес Орловский областной суд.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле суд на два месяца взял под стражу юриста, подозреваемого в подготовке к участию в деятельности террористической организации. Напомним, мужчину задержали 28 июля сотрудники ФСБ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мужчина собирался вступить в признанный в России террористическим "Легион "Свобода России"* и позднее получить украинское гражданство. Кураторы также предлагали ему делать граффити с символикой запрещенной организации, вешать флаги в людных местах, а потом присылать фотографии.

Напомним, что в июле ФСБ также задержала активиста ЛГБТ из Орловской области за перевод средств для ВСУ. Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

* В марте Верховный суд (ВС) России признал "Легион "Свобода России" террористическим и запретил его на территории страны.

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