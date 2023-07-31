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10:13, 28 июля 2023 года В Орловской области задержали местного жителя, планировавшего вступить в ВСУ В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации.





ФСБ задержала жителя Орловской области, который планировал вступить в ряды ВСУ и получить украинское гражданство. Мужчина поддерживал связь с украинским военизированным объединением, признанным в России террористическим. Орловец обратился в СБУ, пограничную, миграционную службы и в МИД Украины. Там он получил разъяснения о порядке действий по выезду на территорию Украины.



Как сообщили в ФСБ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации.



Напомним, что ранее ФСБ задержала активиста ЛГБТ из Орловской области за перевод средств для ВСУ. Заведено уголовное дело по статье "Государственная измена".



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Артем Ежаков



