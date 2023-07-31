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11:29, 28 июля 2023 года

Задержанным по подозрению в подготовке к вступлению в ВСУ оказался 39-летний юрист

Мужчина собирался вступить в признанный в России террористическим "Легион "Свобода России"*.


В Орловской области задержали 39-летнего юриста, планировавшего вступить в "Легион "Свобода России"*, признанный в России террористическим. Как следует из опубликованной ФСБ переписки задержанного с его кураторами, мужчина был готов частично финансировать это формирование и служить там в любом качестве.
"Хотел бы переехать на Украину для вступления в иностранный легион в любом качестве, как примите, так примите. Частичное финансирование гарантирую. Поддерживаю Украину с 2014 года каждый день. Хочу навсегда распрощаться с Россией", – говорится в одном из опубликованных писем.
Задержанному предлагали делать граффити с символикой запрещенной организации, вешать флаги в людных местах, а потом присылать фотографии.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

* В марте Верховный суд (ВС) России признал "Легион "Свобода России" террористическим и запретил его на территории страны.


Артем Ежаков
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