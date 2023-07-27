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14:58, 27 июля 2023 года

Орел преображают ко Дню города

Сейчас работы проводят в центре областной столицы.

Фото: пресс-служба мэрии Орла

На улицах Орла к 5 августа появятся флаги и арт-объекты, будут подсвечены фасады зданий на площади Ленина. На одноименной улице завершится косметический ремонт.

Главная задача — устранить провалы, которые появились из-за погодных условий, образования пустот или просто от времени. Сейчас рабочие снимают плитку, укрепляют основание и устанавливают фрагменты обратно. Аналогичный процесс проведем и в районе "Малиновой воды" – там съехала брусчатка, - пояснили в "Спецавтобазе".

Помимо этого, рабочие поправляют бортовой камень, меняют разрушенную плитку. Ремонту подлежит пешеходная зона улицы Ленина и улицы Максима Горького. Напомним, до 5 августа в центре города планируется подсветить 30 зданий. Накануне подсветку получили три: гостиницы "Салют" и "Русь", а также драмтеатр.


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Сергей Силаев
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