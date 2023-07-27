Главная » Новости



9:50, 27 июля 2023 года В центре Орла подсветили три здания До дня города планируется выполнить работы на площади Ленина.



Фото: соцсети Юрия Парахина

На площади Ленина в Орле начали подсвечивать здания. В планах провести работы на 30 объектах. Ранее стало известно, что всего в городе разместятся 2 500 светоточек. Подсветка будет круглогодичной.



Фотографиями поделился мэр областной столицы Юрий Парахин. Работы проведены уже на трех объектах - подсвечены гостиницы "Салют" и "Русь", а также академический театр. На очереди здания главпочтамта и областного правительства.





ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:



В центре Орла подсветят 30 зданий ко Дню города





















Сергей Силаев



