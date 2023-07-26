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9:54, 26 июля 2023 года В центре Орла подсветят 30 зданий ко Дню города Работы затронут дома на площади Ленина.



Фото: социальные сети Юрия Парахина

В областном центре до 5 августа подсветят 30 зданий на улице и площади Ленина. До конца ноября в планах закончить работы и на одноименной улице. Ранее Орел выиграл 215 миллионов рублей на преображение туристического центра.



Как рассказал мэр областной столицы Юрий Парахин, всего на в городе разместятся 2 500 светоточек. Это линейные светодиодные светильники и прожекторы. Подсветка будет ежедневной и круглогодичной.























Сергей Силаев



