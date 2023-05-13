ФК "Орел" обыграл молодежку брянского "Динамо"

Местный футбольный клуб продолжает побеждать в первенстве СФФ "Центр".

Главная команда региона ФК "Орел" продолжает участие в первенстве СФФ "Центр". В этом туре орловцы записали на свой счет очередную победу – четвертую подряд. Итог матча – 2:0 в пользу подопечных Евгения Полякова.





Голы на свой счет записали Евгений Мерцалов и Мухтар Мухаммад. Была в нашей игре и "ложка дегтя" - в самом конце игры прямую красную карточку получил защитник "орлов" Дмитрий Меркулов. Игрок пропустит следующий матч команды – домашнюю встречу с молодежкой "Калуги", которая состоится 20 мая.



Отметим, что большинство игроков "Орла" параллельно выступают и за сборную Орловского государственного университета. На этой неделе студенты провели три успешных матча в рамках Национальной студенческой футбольной лиги в Ессентуках. Так что с учетом игр в Ставропольском крае успешная серия доходит до 7 матчей.



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