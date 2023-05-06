ФК "Орел" стартовал с победы на обновленном поле стадиона Ленина

Перед матчем состоялась торжественная церемония открытия.

Футбольный клуб из областной столицы провел первый домашний матч в 2023 году. В торжественной части приняли участие глава региона Андрей Клычков и чемпион СССР по футболу Николай Долгов. Они нанесли первые символические удары по мячу, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".

– У орловских футболистов есть достойные примеры для подражания, такие как Николай Долгов, Юрий Семин, Сергей Кирьяков, Александр Селихов. Уверен, сегодня нас ждет яркая, интересная игра. Конечно, мы будем болеть за орловских ребят – они уже показали высокие результаты в предыдущих двух матчах. Хочется, чтобы их победная серия продолжилась, - обратился к болельщикам и футболистам перед началом матча Андрей Клычков.



Итоговый счет противостояния с командой "Урожай" 3:2. Орловские футболисты продолжают удерживать первую строчку первенства СФФ "Центр".



Фото: "Телеграммы из Орла"



