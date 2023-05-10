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12:00, 10 мая 2023 года ФК "Орел" находится на втором месте в таблице первенства "Центр" Спортсмены победили в трех играх подряд.





Местная команда успешно провела первый домашний матч 6 мая, обыграв "Урожай" со счетом 3:2. Первые результативные удары случились в дебюте игры – на гол гостей орловская команда трижды поразила ворота соперника. В ворота вратаря ФК "Орел" на обновленном поле влетел еще один мяч, и матч закончился. Футболисты поблагодарили болельщиков за поддержку. Следующая домашняя игра для орловцев пройдет 20 мая против молодежного состава "Калуги".





Анастасия Дорохова



