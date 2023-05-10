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8:00, 10 мая 2023 года

В парке Победы Орла состоялась выставка оружия

Об экспонатах рассказывали поисковики.


В День Победы орловцам рассказали и показали настоящее оружие. Выставку проводило поисковое движение "Дороги войны", сообщили в пресс-службе мэрии

 

Экспонаты могли осмотреть и взрослые, и дети. Напомним, накануне работала и Солдатская кухня, а по городу колесил праздничный трамвайный вагон. За четыре дня шесть тысяч орловцев попробовали гречку с мясом.

Фото: пресс-слуэба администрации города Орла 

 

 

 




Сергей Силаев
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