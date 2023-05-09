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16:30, 9 мая 2023 года

В Орле более шести тысяч человек накормили гречкой с мясом

Солдатская кухня работает в парке Победы.


За четыре дня работы фестиваля солдатской кухни, орловцы получили шесть тысяч тарелок гречки с мясом. Также в меню есть печеная картошка на углях, мясо, кофе, морс.

Также орловцы могут попробовать плов и бутерброды с килькой, имеются и угощения для детей сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии 





Сергей Силаев
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