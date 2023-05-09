Главная » Новости



20:45, 9 мая 2023 года Орловцы передвигались по городу на трамвае под песни артистов Праздничный вагон курсировал в областной столице 9 мая.





Подарок жителям и гостям Орла подарили актеры театра "Русский стиль". Артисты оделись в военную форму времен Великой Отечественной войны и исполняли известные композиции.



Некоторые орловцы смахнули слезы, а кто-то подхватил любимые песни. Праздничный вагон по маршруту №3 в День Победы радовал орловцев до 16.30.





ЕЩЕ ПО ТЕМЕ



В Орле курсировал праздничный трамвайный вагон









Эльза Ахмедбекова



