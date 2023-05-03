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20:30, 2 мая 2023 года Андрей Клычков побывал в рабочей поездке по Заводскому району Орла Глава региона проинспектировал ремонт улицы Комсомольской и посетил местный завод.





Глава региона Андрей Клычков 2 мая отправился в рабочую поездку по Заводскому району областной столицы. Первым объектом стала улица Комсомольская, где преображение ведется в рамках национального проекта. Здесь работы планируют завершить к середине осени. Вторым пунктом рабочей поездки стал завод "Орелстройиндустрия". Предприятие функционирует с 1962 года и специализируется на выпуске железобетонных конструкций для гражданского и промышленного строительства. Здесь трудится 648 человек.



Глава региона поблагодарил рабочих за труд и поздравил с прошедшим праздником – 1 мая. С руководством губернатор обсудил повышение заработной платы и перспективы развития.





Мария Семак



