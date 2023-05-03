среда 3.05.2023 01:43:53 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

20:30, 2 мая 2023 года

Андрей Клычков побывал в рабочей поездке по Заводскому району Орла

Глава региона проинспектировал ремонт улицы Комсомольской и посетил местный завод.


Глава региона Андрей Клычков 2 мая отправился в рабочую поездку по Заводскому району областной столицы. Первым объектом стала улица Комсомольская, где преображение ведется в рамках национального проекта. Здесь работы планируют завершить к середине осени. 

Вторым пунктом рабочей поездки стал завод "Орелстройиндустрия". Предприятие функционирует с 1962 года и специализируется на выпуске железобетонных конструкций для гражданского и промышленного строительства. Здесь трудится 648 человек. 

Глава региона поблагодарил рабочих за труд и поздравил с прошедшим праздником – 1 мая. С руководством губернатор обсудил повышение заработной платы и перспективы развития.




Мария Семак
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.