Андрей Клычков побывал в рабочей поездке по Заводскому району Орла
Глава региона проинспектировал ремонт улицы Комсомольской и посетил местный завод.
Глава региона Андрей Клычков 2 мая отправился в рабочую поездку по Заводскому району областной столицы. Первым объектом стала улица Комсомольская, где преображение ведется в рамках национального проекта. Здесь работы планируют завершить к середине осени.
Вторым пунктом рабочей поездки стал завод "Орелстройиндустрия".Предприятие функционирует с 1962 года и специализируется на выпуске железобетонных конструкций для гражданского и промышленного строительства. Здесь трудится 648 человек.
Глава региона поблагодарил рабочих за труд и поздравил с прошедшим праздником – 1 мая. С руководством губернатор обсудил повышение заработной платы и перспективы развития.