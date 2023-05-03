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19:16, 2 мая 2023 года

Андрей Клычков посетил орловский завод

Глава региона встретился с коллективом предприятия "Орелстройиндустрия".


Предприятие функционирует с 1962 года и специализируется на выпуске железобетонных конструкций для гражданского и промышленного строительства. Также завод занимается производством бетона, раствора, окон и лоджий ПВХ, тротуаров и бордюров. Глава региона поблагодарил рабочих за труд и поздравил с прошедшим праздником – 1 мая, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".

Несмотря на санкции, вы успешно выполняете свою работу, осваиваете новые технологии производства и строительства. Обсудили планы по модернизации. Вы прекрасно видите, спрос на стройку огромен. Один из ключевых показателей сегодня, в том числе и по новым территориям — это стройка. Отрадно, что мы в регионе в последние годы, за 5 лет построили 1,7 млн. кв. метров жилья, - отметил глава региона Андрей Клычков.

Фото: "Телеграммы из Орла"

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Сергей Силаев
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