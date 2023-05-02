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14:59, 2 мая 2023 года

Андрей Клычков проинспектировал ремонт улицы Комсомольской в Орле

Капитальное преображение ведется в рамках национального проекта.


Сегодня, 2 мая, губернатор Орловской области находится с рабочим визитом в Заводском районе областного центра. Андрей Клычков уже проинспектировал ход капитального ремонта Комсомольской улицы. 

Дорогу, тротуары и сопутствующие элементы обустройства обновляют здесь в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Сумма контракта внушительная, 336 миллионов рублей. Подрядчиком выступает ООО "МонолитСтрой".  

Запланировано фрезерование покрытия, устройство нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, установка бортового камня, устройство пешеходных и велосипедных дорожек, посев газона, посадка деревьев и кустарников, замена фонарей, замена смотровых и дождеприемных колодцев, установка новых остановочных павильонов. 

Сейчас рабочие ведут подготовку: разбирают тротуары и проезжую часть, монтируют бордюры, укладывают плитку.  Срок сдачи объекта - 15 октября 2023.


О том, как оценил ход ремонта губернатор, смотрите в ближайших эфирах "Вестей". 

Фото: Мария Семак




Ольга СУПОНЕВА
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