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14:59, 2 мая 2023 года Андрей Клычков проинспектировал ремонт улицы Комсомольской в Орле Капитальное преображение ведется в рамках национального проекта.









Дорогу, тротуары и сопутствующие элементы обустройства обновляют здесь в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Сумма контракта внушительная, 336 миллионов рублей. Подрядчиком выступает ООО "МонолитСтрой".







Сейчас рабочие ведут подготовку: разбирают тротуары и проезжую часть, монтируют бордюры, укладывают плитку. Срок сдачи объекта - 15 октября 2023.





О том, как оценил ход ремонта губернатор, смотрите в ближайших эфирах "Вестей".



Фото: Мария Семак

Сейчас рабочие ведут подготовку: разбирают тротуары и проезжую часть, монтируют бордюры, укладывают плитку. Срок сдачи объекта - 15 октября 2023.О том, как оценил ход ремонта губернатор, смотрите в ближайших эфирах "Вестей". Запланировано фрезерование покрытия, устройство нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, установка бортового камня, устройство пешеходных и велосипедных дорожек, посев газона, посадка деревьев и кустарников, замена фонарей, замена смотровых и дождеприемных колодцев, установка новых остановочных павильонов. Сегодня, 2 мая, губернатор Орловской области находится с рабочим визитом в Заводском районе областного центра. Андрей Клычков уже проинспектировал ход капитального ремонта Комсомольской улицы.Дорогу, тротуары и сопутствующие элементы обустройства обновляют здесь в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Сумма контракта внушительная, 336 миллионов рублей. Подрядчиком выступает ООО "МонолитСтрой".







Ольга СУПОНЕВА



