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15:23, 30 апреля 2023 года В Орле работает выставка в честь двухсотлетия городского парка Орловцы могут познакомиться с историей горсада и личностью его основателя Николая Шредера.









В экспозиции представлены материалы разного временного периода, посвященные историческим вехам парка. Выставка доступна до 31 мая. (6+)



Отметим, что в Орле



В Орле открылась выставка, посвященная двухсотлетию городского парка и отдыха, которое празднуется 1 мая 2023. В библиотеке им. Бунина можно познакомиться с историей орловского горсада, а также личностью основателя парка - губернатора Николая Шредера.В экспозиции представлены материалы разного временного периода, посвященные историческим вехам парка. Выставка доступна до 31 мая. (6+)Отметим, что в Орле продолжается фестиваль-конкурс "Шредерский сад" , посвященный юбилейной дате. Основные его мероприятия запланированы на 1 мая. Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА



