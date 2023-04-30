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11:03, 30 апреля 2023 года Фестиваль "Шредерский сад" открылся в Орле Он посвящен 200-летию городского парка культуры.





В праздничные выходные в Орле проходит конкурс-фестиваль "Шредерский сад" . 28 апреля состоялось его открытие.



Фестиваль посвящен 200-летию городского парка культуры и отдыха. В программе



Горпарк отметил юбилей 1 мая. Учредителем его стал губернатор Николай Шредер в 20-х годах XIX века.



Программа фестиваля есть



Фото: администрация Орла



- танцевальные, вокальные номера, выставки, гала-концерт и губернаторский бал.Горпарк отметил юбилей 1 мая. Учредителем его стал губернатор Николай Шредер в 20-х годах XIX века.Программа фестиваля есть здесь.





Ольга СУПОНЕВА



