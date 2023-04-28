пятница 28.04.2023 19:03:51 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

17:00, 28 апреля 2023 года

В первомайские выходные в Орле пройдет фестиваль "Шредерский сад"

29, 30 апреля и 1 мая городской парк превратится в фестивальную площадку. Публикуем афишу.


В первомайские выходные в Орле развернется фестиваль "Шредерский сад", посвященный 200-летию городского парка культуры и отдыха. Парк и станет фестивальной площадкой. Публикуем афишу событий.

В субботу, 29 апреля в 12.00 на летней эстраде состоится открытие фестиваля "Шредерский сад". В 15.00 у памятника Тургенева стартует конкурс литературно-художественного творчества, в 17.00 на летней эстраде конкурс хореографии. 

В воскресенье, 30 апреля в 15.00 на аллее парка начнет работу выставка художно-изобразительного творчества. В 16.00 на третьей алее гости парка познакомятся с экспозицией фотовыставки. А в 17.00 начнется конкурс вокального исполнения, он пройдет на летней сцене.

В понедельник 1 мая, который является нерабочим днем, в парке будет организована еще одна выставка - декоративно-прикладного искусства. В этот же день пройдут необычные театрализованные экскурсии "На тенистых аллеях парка". Начало в 12.00, 15.00 и 17.00, локация - памятник Тургеневу. 

А в 17.00 на летней эстраде начнется Губернаторский бал, в 18.00 - гала-концерт и награждение победителей конкурса-фестиваля. 

Фото: пресс-служба правительства Орловской области 




Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.