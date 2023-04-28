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17:00, 28 апреля 2023 года
В первомайские выходные в Орле пройдет фестиваль "Шредерский сад"29, 30 апреля и 1 мая городской парк превратится в фестивальную площадку. Публикуем афишу.
В первомайские выходные в Орле развернется фестиваль "Шредерский сад", посвященный 200-летию городского парка культуры и отдыха. Парк и станет фестивальной площадкой. Публикуем афишу событий.
В субботу, 29 апреля в 12.00 на летней эстраде состоится открытие фестиваля "Шредерский сад". В 15.00 у памятника Тургенева стартует конкурс литературно-художественного творчества, в 17.00 на летней эстраде конкурс хореографии.
В воскресенье, 30 апреля в 15.00 на аллее парка начнет работу выставка художно-изобразительного творчества. В 16.00 на третьей алее гости парка познакомятся с экспозицией фотовыставки. А в 17.00 начнется конкурс вокального исполнения, он пройдет на летней сцене.
В понедельник 1 мая, который является нерабочим днем, в парке будет организована еще одна выставка - декоративно-прикладного искусства. В этот же день пройдут необычные театрализованные экскурсии "На тенистых аллеях парка". Начало в 12.00, 15.00 и 17.00, локация - памятник Тургеневу.
А в 17.00 на летней эстраде начнется Губернаторский бал, в 18.00 - гала-концерт и награждение победителей конкурса-фестиваля.
Фото: пресс-служба правительства Орловской области
Ольга СУПОНЕВА