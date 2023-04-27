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19:30, 27 апреля 2023 года

В Орловском округе провели профилактические беседы с жителями Нижней Лужны

Мероприятие прошло после конфликта между селянами.


Службы системы профилактики в целях защиты прав несовершеннолетних провели проверку проживающих по улице Луговой деревни Нижняя Лужна Орловского муниципального округа.

По информации администрации Орловского округа, в рамках профилактических бесед законным представителям разъяснили их права и обязанности, в том числе меры социальной поддержки и социального сопровождения.

Напомним, ранее в деревне Нижняя Лужна случился конфликт жителей с этнической группой. На место выезжала специальная комиссия после массовой драки. Ситуацию на контроль взял глава региона Андрей Клычков.

Также в деревне провели уборку территории от мусора. Это было одним из требований жителей населенного пункта, обозначенных на встрече с представителями межведомственной комиссии.

Фото: администрация Орловского муниципального округа 

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Сергей Силаев
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