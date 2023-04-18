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14:09, 18 апреля 2023 года

После массовой драки в деревне Нижняя Лужна под Орлом возбуждено уголовное дело

Серьезный конфликт произошел у жителей пригорода с представителями этнической группы.


В Орловской области возбуждено уголовное дело после массовой драки, произошедшей в деревне Нижняя Лужна, пригороде Орла. Известно, что у местных жителей и представителей этнической группы, также проживающих в деревне, произошел конфликт.

Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой запечатлена драка  с участием большого количества людей. Причем в кадре и женщины, и дети. Все обстоятельства конфликта еще предстоит установить, известно, что двое его участников задержаны. 

Как пояснили сайту "Вести-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, на 31-летнего задержанного завели дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, на 27-летнего о хулиганстве. Оба задержаны, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Также в полиции сообщили, что с очевидцами и участниками конфликта провели профилактические беседы. 






Ольга СУПОНЕВА
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