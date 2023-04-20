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14:39, 20 апреля 2023 года Андрей Клычков взял на контроль конфликт жителей Нижней Лужны с этнической группой Специальная комиссия побывала в населенном пункте, где на днях произошла массовая драка с вытекающими уголовными делами.





Конфликт между жителями пригорода Орла, деревни Нижняя Лужна, и проживающей здесь этнической группой взял на контроль губернатор Орловской области Андрей Клычков. Напомним, на днях затянувшиеся разногласия между соседями привели к массовой драке с серьезными последствиями.



После того, как драка закончилась причинением тяжкого вреда здоровью одного из мужчин, двоих молодых людей задержали, заведены уголовные дела. Местные жители уже достаточно давно жаловались на соседей, доставляющих неприятности. Теперь в ситуации разбираться будут не только правоохранительные органы, но и представители власти. На месте в ситуации разбирались члены специально созданной комиссии.



- По итогам встречи с жителями деревни проведено межведомственное совещание, на котором принят ряд первоочередных решений. В настоящее время ведется проверка работы местной полиции и миграционной службы. Проверяют и законность использования земельных участков,- сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".



В ближайшее время в Нижней Лужне уберут мусор, а также благоустроят территорию. Правительство и губернатор держат ситуацию на контроле.



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После массовой драки в деревне Нижняя Лужна под Орлом возбуждено уголовное дело.















Ольга СУПОНЕВА



