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14:30, 22 апреля 2023 года Набережную Дубровинского в Орле очистили от мусора Сотрудники мэрии привели в порядок территорию от Герценского моста до завода "Текмаш".





Субботник продолжается в Орле, городские территории 22 апреля преображаются. Опрятной стала и набережная Дубровинского.



На уборку территории от Герценгского моста до завода "Текмаш" вышли сотрудники городской администрации. Силами сорока человек набережную удалось привести в порядок.



Фото: t.me/orel_adm



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