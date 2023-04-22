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10:41, 22 апреля 2023 года На субботнике в Троснянском районе высадили аллею Донбасса Сегодня все районы регионе принимают участие в большом весеннем преображении.





22 апреля в Орловской области проходит субботник. Уборка территорий идет как в областной столице, так и всех районных центрах и также сельских населенных пунктов.



Вышли на большую весеннюю уборку и жители Троснянского района. Здесь субботник начался с патриотической акции: возле центрального парка высажена аллея Донбасса в знак единства с жителями ДНР и ЛНР, отстаивающими свое право быть русскими и жить в составе России.



Высажено 28 туй.





Ольга СУПОНЕВА



