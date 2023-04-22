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12:30, 22 апреля 2023 года За несколько часов субботника в Орле собрали больше 16 тысяч мешков мусора В областной столице к уборке присоединилось около 25 тысяч человек.









Об этом мэр Юрий Парахин. Только к 12 часам дня удалось собрать 16 400 мешков отходов.



- Искренне благодарен всем, кто присоединился сегодня к работе, не поленился, встал пораньше и сделал свой вклад в красоту родного города. Работа в рамках экологического двухмесячника продолжается, - поблагодарил градоначальник орловцев.



В Орле и области 22 апреля продолжается весенний субботник. К обеду жители облцентра собрали огомное количество мусора, больше 16 тысяч мешков.Об этом рассказал . Только к 12 часам дня удалось собрать 16 400 мешков отходов.- Искренне благодарен всем, кто присоединился сегодня к работе, не поленился, встал пораньше и сделал свой вклад в красоту родного города. Работа в рамках экологического двухмесячника продолжается, - поблагодарил градоначальник орловцев. Фото: t.me/parakhin_yuri





Ольга СУПОНЕВА



