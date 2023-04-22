Орловские депутаты привели в порядок территорию музея Лескова

Парламентарии приняли участие в уборке общественных пространств.

На весенний субботник в Орле 22 апреля вышли вместе с горожанами депутаты областного Совета. Парламентарии привели в порядок территорию у дома-музея писателя Николая Лескова.



- Нельзя субботник рассматривать, как уборку мусора. Наш субботник наполнился и духовной составляющей благодаря экскурсии. Мы всегда убираем на территории Дворянского гнезда, но в настоящее время там идут строительные работы, кроме того там сейчас чисто. Поэтому мы выбрали это место. Музей сейчас закрыт из-за реставрации, но экскурсии проводятся и тут должен быть порядок, - отметил вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин.



Парламентарии собрали больше 500 мешков мусора, приняли участие в опиловке сухих ветвей деревьев.



Фото: пресс-служба Орловского облсовета



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