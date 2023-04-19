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12:00, 19 апреля 2023 года Сергей Кириенко: "Меня очень порадовало, как меняется Орел и Орловская область" Первый заместитель руководителя Администрации Президента оценил развитие Орловщины. И ее потенциал.





С рабочим визитом в Орле Сергей Кириенко побывал 18 апреля. Он успел посетить Семейный МФЦ, строящийся кванториум, новый парк Победы и другие преображающиеся городские пространства.



- Меня очень порадовало, как меняется Орел и Орловская область. Городское пространство, среда жизни людей меняется на глазах. Понятно, что последние годы непростые, два года ковида, специальная военная операция - вызовов хватает. Тем не менее, несмотря на все сложности и вызовы, видна динамика в развитии Орловской области, практически по всем направлениям, - отметил Сергей Кириенко.



Он особо отметил такие сферы, как сельское хозяйство, строительство, социальная работа.



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