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12:00, 19 апреля 2023 года
Сергей Кириенко: "Меня очень порадовало, как меняется Орел и Орловская область"Первый заместитель руководителя Администрации Президента оценил развитие Орловщины. И ее потенциал.
С рабочим визитом в Орле Сергей Кириенко побывал 18 апреля. Он успел посетить Семейный МФЦ, строящийся кванториум, новый парк Победы и другие преображающиеся городские пространства.
- Меня очень порадовало, как меняется Орел и Орловская область. Городское пространство, среда жизни людей меняется на глазах. Понятно, что последние годы непростые, два года ковида, специальная военная операция - вызовов хватает. Тем не менее, несмотря на все сложности и вызовы, видна динамика в развитии Орловской области, практически по всем направлениям, - отметил Сергей Кириенко.
Он особо отметил такие сферы, как сельское хозяйство, строительство, социальная работа.
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